'Eu sonhava com isso e agora virou realidade', afirma Medina

Com uma atuação consistente, Gabriel Medina deu show em Pipeline enquanto muitos torcedores do Brasil gritavam seu nome e aplaudiam seus tubos e manobras. Mesmo com os tropeços dos rivais Mick Fanning e Kelly Slater, o brasileiro lutou até o fim e garantiu o título mundial graças ao seu talento.

"Significa muito para mim poder ser o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe. Muitos brasileiros tentaram, e não sei porquê Deus me escolheu para ser o primeiro", disse Medina, entusiasmado.

Quando Alejo Muniz superou Fanning, Gabriel estava se preparando para entrar no mar para a disputa da sua bateria. Só que a praia de Pipeline se transformou em um carnaval brasileiro e sua família foi parar dentro da água.

"É fantástico. Eu não sei exatamente o que dizer. Eu quero agradecer ao Alejo por me ajudar. Eu amo essa torcida. Eu quero muito celebrar com todas essas pessoas, com meu pai e minha mãe. Eu sonhava com isso e agora virou realidade", afirmou o atleta, que chorou muito e foi levantado pela torcida brasileira.

Vários amigos estavam lá perto para festejar muito, como o ex-surfista profissional Teco Padaratz, o jogador de futebol Alexandre Pato, o surfista de ondas grandes Pedro Scooby e João Paulo Diniz, entre outros. Nas redes sociais, outras celebridades festejaram e mandaram seu recado pelo título mundial, como o amigo Neymar e a presidente Dilma Rousseff.

Com a conquista, Medina se tornou o primeiro surfista da América Latina a ser campeão mundial. Antes, só atletas de língua inglesa haviam vencido o cobiçado troféu. "Agradeço a toda torcida. Mas meu pai foi o cara. No ano passado perdi muitas baterias, ele falou para não me preocupar e me passou confiança. Cada pequena coisa que ele fez, eu agradeço", comentou.