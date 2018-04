EUA assumem a ponta na 470 masculina Os velejadores americanos Paul Foester e Kevin Burnham lideram a classe 470 masculina do torneio olímpico com 53 pontis perdidos após a disputa das 9ª e 10ª regatas nesta quinta-feira. Faltando uma prova para o encerramento, eles devem brigar pelo ouro com os ingleses Nick Rogers e Joe Glanfield, que têm 55 pontos perdidos. Os brasileiros Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt, com um 24º e um 9º lugar nesta quinta-feira. ocupam o 10º na clasificação geral com 99 pontos perdidos.