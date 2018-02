EUA confirmam candidatura para Olimpíada de 2016 Os Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira a candidatura para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Falta apenas definir qual cidade do país irá entrar na disputa: Chicago ou Los Angeles. As duas próximas sedes olímpicas já estão definidas: em 2008, será em Pequim, na China, e em 2012, será em Londres, na Inglaterra. E a escolha para 2016 deverá acontecer em 2009. A cidade norte-americana deverá ter fortes concorrentes, como Madri (Espanha), Tóquio (Japão), Roma (Itália) e Praga (República Checa). Além da candidatura brasileira, com o Rio de Janeiro, que espera sair fortalecida depois da organização dos Jogos Pan-Americanos em julho deste ano. Os dirigentes norte-americanos prometem trabalhar duro para vencer a eleição do Comitê Olímpico Internacional (COI), depois da fracassada candidatura de Nova York para 2012. A última Olimpíada organizada nos EUA foi em 1996, na cidade de Atlanta. O processo interno de escolha da cidade candidata começa já no dia 22 de janeiro, quando Chicago e Los Angeles deverão apresentar seus projetos. Depois, elas serão avaliadas, incluindo duas visitas em cada, até o dia 14 de abril, quando os EUA irão definir a vencedora. Los Angeles parece partir em vantagem, por já ter organizado uma olimpíada: foi em 1984. Mas Chicago promete investir pesado para vencer a eleição. "Teremos uma candidatura forte para 2016. Estou otimista com nossas chances", prevê o presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, Peter Ueberroth.