EUA conquistam o bi na Eco Challenge A Eco Challenge 2001, a maior corrida de aventura do planeta, já chegou ao fim para as equipes de ponta. Os norte-americanos do Eco Internet, vencedores da edição do ano passado da prova, repetiram o feito e ultrapassaram os neozelandeses nas últimas etapas da prova. A estratégia utilizada pelos capitães das equipes decidiu a corrida. Os norte-americanos esperavam completar a prova em cinco dias, dormindo uma média de duas horas por noite, mas tiveram de mudar os planos por causa da performance da equipe PureNZ.com. O capitão do time americano, Ian Adamson, decidiu dormir apenas seis horas e meia durante toda a prova e obteve sucesso. "Os neozelandeses optaram por terminar a prova sem dormir e aí cometeram alguns erros. Nós mantivemos o nosso planejamento de sono e deu certo", explica. O time neozelandes liderou a maior parte da competição, mas nos últimos postos de controle foram ultrapassados porque perderam o mapa e as instruções pelo caminho. Sem as orientações, o time perdeu muito tempo para se recuperar, o que foi determinante no resultado final. A estratégia de sono da equipe americana foi de dormir três horas a primeira noite, mais três na segunda e, depois, apenas vinte minutos por dia. Os franceses, que conseguiram a terceira posição, dormiram cerca de nove horas a prova e o atleta Karin Benamrouche reclama que foi pouco. "Eu não sei como os outros times conseguiram terminar a prova dormindo tão pouco; eu estou completamente acabado e acho que nos arriscamos com a estratégia." Brasil - A competição continua para os outros times. A maioria considera terminar a Eco Challenge uma grande vitória. A equipe AXN Atenah Brasil teve alguns problemas no início da prova, mas depois do trecho de montanhismo e de mountain bike, recuperou mais de dez posições. Os brasileiros pretendem terminar a competição nos próximos dias. "Nós começamos a prova devagar por causa da extensão e da dificuldade, mas agora estamos conseguindo desenvolver um ótimo ritmo, diz Sergio Zolino, o único homem do time. A atleta Eleonora Audra não cansa de elogiar a qualidade dos times de ponta. "São profissionais, e nós estamos tentando nos profissionalizar e difundir esse esporte em nosso País."