EUA conquistam o ouro da classe 470 Os americanos Paul Foerster e Kevin Burnham ficaram com a medalha de ouro na classe 470 do torneio olímpico de iatismo. A prata ficou com os ingleses Nick Rogers e Joe Glanfield e o bronze com os japoneses Kazuto Seki e Kenjiro Todoroki. Os brasileiros Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt terminaram em oitavo lugar.