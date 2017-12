EUA cortam mordomia dos astros olímpicos Numa Olimpíada, todos os atletas são iguais, até mesmo os milionários astros da NBA. Nesta quarta-feira, em visita a Atenas, o presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos (Usoc), Bill Martin, garantiu que não haverá modormias na delegação norte-americana que for aos Jogos: todos ficarão instalados na Vila Olímpica. Até mesmo por motivos de segurança, além da mordomia a que estão acostumados, especulava-se que os principais astros dos EUA, principalmente os da equipe de basquete masculino que são da NBA, ficariam hospedados em hotéis durante a disputa da Olimpíada. Mas Bill Martin tratou de desmentir isso. ?Todos ficarão na Vila Olímpica?, afirmou o dirigente. O presidente do Usoc também disse que os Estados Unidos não estão preocupados com a segurança de seus atletas, pois confiam no esquema armado pelos gregos. ?Vivemos num mundo perigoso, todos sabemos. Mas estamos certos de que tudo ficará bem.? Bill Martin aproveitou a ocasião para prometer uma equipe ?limpa?. Mesmo porque, os Estados Unidos ficaram sob suspeita desde o escandâlo de doping envolvendo o THG. ?Vamos fazer exames antes e depois das provas?, garantiu o presidente do Usoc.