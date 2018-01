EUA e Holanda vencem pela Copa Hopman As equipes dos EUA e da Holanda conseguiram, nesta terça-feira, mais uma vitória pela Copa Hopman de tênis, torneio disputado entre oito países no início da temporada. Pelo Grupo A, os norte-americanos assumiram a liderança ao derrotarem a Rússia por 2 a 1. A russa Svetlana Kuznetsova marcou o primeiro ponto com a vitória sobre Lisa Raymond por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1. A virada veio com os triunfos de Taylor Dent sobre Yuri Schukin por 2 a 0 (6/2 e 6/0) e nas duplas mistas também por 2 a 0 (6/4 e 6/1). Pelo Grupo B, a Holanda se isolou na liderança com a vitória sobre a Austrália por 2 a 1. Samantha Stosur bateu a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8) - e fez 1 a 0 para o time da casa. Na seqüência, a Holanda virou com Peter Wessels batendo Todd Reid por 2 a 0 (7/5 e 6/4) e com o jogo de duplas mistas - também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.