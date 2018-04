EUA empatam, mas se classificam em 1º A seleção norte-americana de futebol feminino empatou, nesta terça-feira, com a Austrália por 1 a 1. O resultado, válido pelo Grupo G dos Jogos, classificou as duas equipes para as quartas-de-final: Estados Unidos em 1º e Austrália em 3º da chave. Os gols da partida foram anotados pela americana Kristine Lilly, aos 19 minutos do primeiro tempo, e pela australiana Joanne Peters, aos 37 da etapa complementar. Neste mesmo grupo, o Brasil se classificou em segundo lugar após golear a seleção da Grécia por 7 a 0.