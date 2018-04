EUA estão na final do futebol A seleção feminina dos Estados Unidos garantiu vaga na final do futebol ao vencer, nesta segunda-feira, a Alemanha, por 2 a 1, na prorrogação. As norte-americanas abriram o placar ao 33 minutos do primeiro tempo, com Kristine Lilly. Nos descontos do segundo tempo, a Alemanha, atual campeã mundial, empatou com o gol de Isabelle Bachor. Contudo, os Estados Unidos, que colocaram três bolas na trave e perderam diversas oportunidades durante o jogo, continuaram a dominar a partida, marcaram o gol de ouro logo no início do tempo extra e garantiram vaga na final olímpica.