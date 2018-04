EUA fazem ouro e prata no salto com vara O norte-americano Timothy Mack conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro no salto com vara ao atingir a marca de 5,95 metros, novo recorde olímpico. Com a prata ficou seu compatriota Toby Stevenson, com 5,90 metros. Fechou o pódio, com o bronze, o italiano Giuseppe Gibilisco, que saltou 5,85 metros de altura.