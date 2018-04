EUA fecham Mundial de atletismo em 1.º nas medalhas

A delegação dos Estados Unidos obteve a liderança do quadro de medalhas do Mundial de atletismo no último dia de disputa em Berlim.

Os norte-americanos conseguiram sair vencedores da briga com a Jamaica graças aos triunfos de Brittney Reese no salto em distância e dos revezamentos 4 x 400 metros masculino e feminino.

Os EUA acabaram somando 22 medalhas, sendo dez de ouro, seis de prata e igual número de bronze. Os jamaicanos pararam nos sete primeiros lugares, com quatro segundos e 13 terceiros.

O terceiro lugar geral acabou com o Quênia, com quatro ouros, cinco pratas e dois bronzes - 11 pódios no total.

O Brasil não conquistou nenhuma medalha e deixa o Mundial em branco pela terceira vez: as outras foram em 1993, na cidade alemã de Stuttgart, e 2001, em Edmonton.

A última esperança era Maurren Higa Maggi, atual campeã olímpica do salto em distância, mas ela teve de abandonar a disputa no Estádio Olímpico da capital alemã com dores no joelho direito.