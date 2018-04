EUA ficam com bronze na praia As norte-americanas Holly McPeak e Elaine Youngs conquistaram, nesta terça-feira, a medalha de bronze do torneio de vôlei de praia feminino. Elas derrotaram na decisão as australianas Natalie Cook e Nicole Sanderson, por 2 sets 1, parciais de 21/18, 15/21 e 15/9.