EUA ficam com o ouro nos 4x200m livre A equipe de revezamento 4x200m livre dos EUA, formada por Michael Phelps, Ryan Lochte, Peter Vanderkaay e Klet Keller, conquistou a medalha de ouro na final desta prova no torneio de natação dos Jogos Olímpicos de Atenas, nesta terça-feira. O tempo foi de 7m07s33, longe do recorde mundial de 7m04s66, que pertence à Australia. Os australianos, que tiveram Ian Thope como último homem, ficaram com a prata, no tempo de 7m11s46 e a Itália levou o bronze com 7m11s83. Michael Phelps, que fez parte da equipe norte-americana, obteve a sua quinta medalha nos Jogos, sendo a terceira de ouro. As outras duas são de bronze e ainda faltam três provas para ele competir. Phelps, entretanto, não poderá superar e nem igualar o recorde de Mark Splitz, ganhador de sete medalhas de ouro nos Jogos de Munique em 1972.