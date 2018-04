EUA ganham a prova do 4x400m feminino A equipe dos Estados Unidos confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro na prova do revezamento 4x400 metros dos Jogos de Atenas. Com DeeDee Trotter, Monique Henderson, Sanya Richards e Monique Hennagan, os EUA fez o tempo de 3m19s01 na final deste sábado. A prata foi para a a Rússia, com 3m20s16, e o bronze ficou com a Jamaica (3m22s00).