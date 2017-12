EUA improvisam no 4x100m do Mundial Sem três de seus principais velocistas, os Estados Unidos será obrigado a improvisar na equipe do revezamento 4 x 100 metros que disputa o Mundial de Atletismo, em Paris. Bom para o Brasil, que vê aumentar suas chances de medalha, já que os norte-americanos eram considerados os favoritos ao ouro. As eliminatórias da prova acontecem neste sábado. Maurice Greene se contundiu. Tim Montgomery desistiu depois da má performance nos 100 metros rasos. E Jon Drummond foi excluído da equipe, ao se rebelar pela sua eliminação na mesma prova dos 100m. Assim, a Federação Norte-americana de Atletismo convocou Terrence Trammel, dos 110 metros com barreiras, e Dwight Philips, do salto em distância, para fazerem parte do grupo de onde serão escolhidos os 4 representantes do EUA no revezamento. Além dos dois, a equipe norte-americana tem mais quatro opções, todos especialistas em provas de velocidade. Bernard Williams, 6º colocado nos 100 metros deste Mundial, Darvis Patton, Joshua Johnson e John Capel, todos atletas dos 200 metros. ?Temos até duas horas antes da prova para anuncias os nomes do quatro escolhidos?, afirmou o porta-voz da delegação norte-americana em Paris, Jill Geer.