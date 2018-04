EUA levam ouro no 100m com barreira A norte-americana Joanna Hayes conquistou, nesta terça-feira, a medalha de ouro dos 100 metros com barreira. Ela terminou a prova com 12s37, novo recorde olímpico. Com a prata ficou a ucraniana Olena Krasovska, com 12s45. Fechou o pódio outra americana, Z. Morrison, com 12s56. A campeã mundial e favorita, a candense Perdita Felicien, caiu antes do segundo obstáculo e não terminou a prova. Felicien bateu na primeira barreira e caiu sobre a atleta russa Irina Shevchenko. Veja o resultado final da prova: 1. Joanna Hayes, EUA, 12,37 s. 2. Olena Krasovska, Ucrânia, 12,45s. 3. Melissa Morrison, EUA, 12,56s. 4. Mariya Koroteyeva, Rússia, 12,72. 5. Lacena Golding Clarke, Jamaica, 12,73. 6. Angela Whyte, Canadá, 12,81. Não terminou: Perdita Felicien, Canadá Não temrinou: Irina Shevchenko, Rússia