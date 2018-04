EUA levam revezamento 4 x 400 m feminino e masculino

Os Estados Unidos venceram os revezamentos 4 x 400 metros masculino e feminino, que fecharam a programação de nove dias do Mundial de Atletismo de Berlim.

Com os triunfos, os americanos conseguiram a vantagem necessária para terminar na primeira colocação do quadro de medalhas, superando a Jamaica. Os EUA acabaram com dez ouros, contra sete do adversário.

Na disputa masculina, a equipe formada por Angelo Taylor, Jeremy Warriner, Kerron Clement e LaShawn Merrit obteve o tri mundial para o país, que já tinha levado o ouro olímpico em Pequim.

A única diferença em relação ao revezamento que venceu na capital chinesa foi Clement, campeão mundial dos 400 m com barreiras, que substituiu David Neville. Eles fizeram um tempo de 2min57s86, a melhor marca da temporada na prova.

A Grã-Bretanha levou a prata ao obter uma marca de 3min00s53, e a Austrália completou o pódio com um desempenho de 3min00s90.

Entre as mulheres, as americanas venceram com certa facilidade. Debbie Dunn, Allyson Felix - campeã mundial dos 200m -, Lashinda Demus e Sanya Richards conseguiram 3min17s83, terminando a prova com folga e também estabelecendo a melhor marca da temporada.

Completaram o pódio a Jamaica, que fez 3min21s15, e a Rússia, com 3min21s64.

