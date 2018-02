EUA lideram quadro de medalhas dos Jogos de Inverno Os Estados Unidos lideram com quatro ouros (mais duas pratas) o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, na Itália, após o terceiro dia de competições. A vantagem nas primeiras colocações, porém, acaba quando se somam todas as medalhas: no total, a Noruega tem oito (um ouro, três pratas e quatro bronzes). O quadro completo de medalhas está assim: 1.º - Estados Unidos, 4 ouros, 2 pratas e nenhum bronze (6); 2.º - Rússia, 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze (7); 3.º - Alemanha, 2 ouros, nenhuma prata e 1 bronze (3); 4.º - Noruega, 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes (8); 5.º - Holanda, 1 ouro, 2 pratas e nenhum bronze (3); 6.º - Coréia do Sul, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze (3); 7.º - Itália, 1 ouro, nenhuma prata e 2 bronzes (3); 8.º - Canadá, 1 ouro, nenhuma prata e 1 bronze (2); 9.º - França, 1 ouro, nenhuma prata e 1 bronze (2); 10.º - Estônia, 1 ouro, nenhuma prata e bronze (1); 11.º - Áustria, nenhum ouro e bronze, 2 pratas (2); 12.º - China, nenhum ouro, 1 prata e 2 bronzes (3); 13.º - Finlândia, nenhum ouro, 1 prata e 1 bronze (2); 14.º - República Checa, nenhum ouro e bronze, 1 prata (1); 15.º - Letônia, nenhum ouro e prata, 1 bronze (1); 16.º - Suíça, nenhum ouro e prata, 1 bronze (1). Obs.: Entre parênteses o total de medalhas conquistadas.