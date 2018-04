EUA na final do basquete feminino A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos passou para a final do torneio da modalidade ao derrotar a equipe da Rússia por 66 a 62, nesta sexta-feira, na primeira das semifinais. As norte-americanas, atuais campeãs olímpicas, disputarão a medalha de ouro contra o ganhador da outra semifinal, entre Brasil e Austrália, que será disputada ainda hoje (27).