EUA perdem ouro no revezamento 4 x 400 Os Estados Unidos perderam a medalha de ouro no revezamento 4 x 400 do Mundial de Atletismo de Paris de 2003, disse neste domingo o secretário geral da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Istvan Gyulai. Segundo a revista L?Equipe, a França receberá a medalha de ouro porque expirou o prazo de apelação pela punição do corredor Calvin Harrison, flagrado no exame antidoping.