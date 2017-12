EUA querem banir esportistas por doping A Federação de Atletismo dos EUA decidiu banir do esporte atletas com antidoping positivo para esteróides já na primeira vez. Mas há um problema. A Lei do Esporte Amador do país proíbe as confederações nacionais de adotarem punição mais severa do que a da federação internacional: 2 anos de suspensão.