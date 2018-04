EUA recebem Rússia na final do Grupo Mundial Os EUA recebem a Rússia a partir de hoje (19 horas, SporTV2), na final do Grupo Mundial da Copa Davis, por um título que não vem desde 1995. Os americanos, do capitão Patrick McEnroe, têm Andy Roddick, James Blake e os gêmeos Bob e Mike Bryan. A Rússia, de Shamil Tarpischev, tem Nikolay Davydenko, Igor Andreev, Dmitry Tursunov e Mikhail Youzhny.