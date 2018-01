EUA suspendem eventos esportivos As competições esportivas profissionais previstas para esta terça-feira nos Estados Unidos foram suspensas depois do ataques terroristas perpetrados contra as cidades de Nova York e Washington. Dirigentes das ligas e federações responsáveis pelos campeonatos de golfe, beisebol, hóquei sobre gelo e futebol interromperam a rodada prevista para hoje e também para os próximos dias. No futebol, os dirigentes decidiram cancelar todos os jogos da Primeira Divisão, como também o torneio das seleções femininas em Columbia (Ohio), que teria a participação de seleções dos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão. A União Européia de Futebol (UEFA) decidiu que a rodada da Copa dos Campeões prevista para hoje não seria suspensa, mas determinou que em todas as partidas se observassem um minuto de silêncio.