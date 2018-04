EUA também dominam classificação por pontos no Mundial

Líder do quadro de medalhas do Mundial de atletismo, os Estados Unidos também terminaram à frente na classificação por pontos em Berlim, ao passo que o Brasil ficou em 26.º lugar.

OS MELHORES POR PONTOS 1.º - Estados Unidos, 231 pontos 2.º - Rússia, 154 3.º - Jamaica, 136 4.º - Quênia, 120 5.º - Alemanha, 104 26.º - Brasil, 13

A delegação americana fechou a competição no Estádio Olímpico de Berlim com 231 pontos, superando com ampla vantagem a Rússia, que fez 154, e a Jamaica, vice-líder no quadro de medalhas e que ficou com 136.

O Brasil acabou no 26.º lugar geral, 13 pontos. As melhores participações brasileiras foram dois quintos lugares (revezamento 4 x 100 m feminino e Fabiana Murer, no salto com vara), dois sétimos (Maurren Higa Maggi, no salto em distância, e o revezamento 4 x 100 m masculino) e um oitavo (Jadel Gregório, no salto triplo).