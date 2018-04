EUA têm recurso rejeitado e ficam fora da final do 4 x 100 m

Os Estados Unidos tiveram seu recurso rejeitado pelo Júri de Apelações e não terão equipe na final do revezamento 4 x 100 m masculino no Mundial de atletismo de Berlim, vaga que deverá ser preenchida pelo quarteto brasileiro, dono do nono melhor tempo nas semifinais.

A delegação americana havia alegado que no vídeo da corrida não aparecia a irregularidade de forma conclusiva. A equipe dos EUA foi desclassificada por passar o bastão fora da região permitida.

Atuais campeões mundiais da prova, os americanos fizeram o melhor tempo das semifinais com 37s97. Os EUA já haviam sido desclassificados pela mesma razão nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 A final do revezamento 4 x 100 m masculino acontecerá neste sábado às 20h50 (15h50, Brasília).