EUA vencem Austrália por 3 sets a 1 Os Estados Unidos venceram a Austrália, neste sábado, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 23/25, 25/13 e 25/19, pela quarta rodada do Grupo B do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Esta foi a segunda vitória dos norte-americanos na competição, enquanto os australianos perderam a quarta consecutiva e já não têm mais chances de classificação.