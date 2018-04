EUA vencem Grécia com placar apertado Os Estados Unidos sofreram novamente, mas venceram, nesta terça-feira, a seleção de basquete da Grécia, por 77 a 71. O resultado não serve para apagar o vexame da estréia - derrota para Porto Rico - nem para animar os torcedores para o futuro - a equipe ainda divide a lanterna do Grupo B. Mas, pelo menos, tem um lado positivo: foi sobre os anfitriões da Olimpíada. Durante todo o jogo o placar esteve apertado, com uma vantagem que variava entre quatro e oito pontos a favor dos Estados Unidos. Porém, ao final, o time grego não teve força suficiente para reverter o resultado e sofreu, assim, sua primeira derrota nos Jogos Olímpicos.