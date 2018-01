EUA vencem Holanda e são campeãs no polo aquático em Kazan

A equipe feminina de polo aquático dos Estados Unidos se sagrou campeã mundial em Kazan, nesta sexta-feira, ao vencer as holandesas por 5 a 4. A americanas não levavam o título desde o Mundial de 2009, em Roma, na Itália.

O destaque da final foi a Rachel Fattal, eleita a MVP da competição. Ela marcou dois gols e contou com a eficiência da goleira Ashleigh Johnson, com uma defesa decisiva nos segundos finais da partida, para celebrar o título com o time americano.

Com o título, a equipe feminina dos Estados Unidos garante o favoritismo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no próximo ano. A medalha de bronze em Kazan ficou com a Itália, por vencer a Austrália nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 7 a 7 no tempo normal.

A final do polo aquático masculino será disputada neste sábado. O time da Croácia, atual campeão olímpico, vai duelar com a Sérvia na decisão. A disputa do terceiro lugar terá Grécia e Itália. A seleção brasileira terminou a competição no 10º lugar.