EUA vencem Japão e avançam no futebol A seleção de futebol feminino dos Estados Unidos venceu, nesta sexta-feira, o Japão pelo placar de 2 a 1 e se classificou para as semifinais da competição. As americanas abriram o placar com Kristine Lilly, aos 43 minutos do primeiro tempo. O Japão empatou com Emi Yamamoto empatou aos três do segundo. Onze minutos mais tarde, os Estados Unidos fariam o gol da vitória, com Abby Wambach. As norte-americanas enfrentam numa das partidas da semifinal a Alemanha, que venceu a Nigéria por 2 a 1, de virada.