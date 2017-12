EUA vencem o Mundial de Atletismo A equipe dos Estados Unidos foi que a mais medalhas conquistou no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá, encerrado neste domingo. Os atletas norte-americanos conquistaram um total de 19 medalhas - 9 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Em segundo lugar, aparece a equipe russa, que também levou 19 medalhas para casa, mas foram seis de ouro, sete de prata e seis de bronze. Em terceiro lugar, ficou o Quênia, com 7 medalhas (3 ouro, 3 prata e 1 de bronze). Os cubanos, com seis medalhas (3 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze) ficaram em quarto. O Brasil terminou o mundial sem medalha. Veja todos os campeões no Mundial de Atletismo de Edmonton. Provas masculinas: 100 metros: Maurice Greene (EUA) 9,82 segundos 200 m: Konstadinos Kederis (GRE) 20,04 segundos. 400 m: Avard Moncur (Bahamas) 44,64 segundos. 800 m: Andre Bucher (SUI) 1:43,70 minutos 1.500 m: Hicham El Guerrouj (MAR) 3:30,68 min. 5.000 m: Richard Limo (QUE) 13:00,77 min. 10.000 m: Charles Kamathi (QUE) 27:53,25 min. 110 m barreiras: Allen Johnson (EUA) 13,04 segundos. 400 m barreiras: Félix Sánchez (Rep.Dominicana) 47,49 segundos. 3.000 m c/obstáculos: Reuben Kosgei (QUE) 8:15,16 min. 4x100 m: Estados Unidos 37,96 segundos. 4x400 m: Estados Unidos 2:57,54 min. 20 km marcha: Roman Raskasov (RUS) 1:20:31 horas 50 km marcha: Robert Korzeniowski (POL) 3:42:08 horas Maratona: Gezahegne Abera (ETI) 2:12:42 horas Salto de altura: Martin Buss (ALE) 2,36 metros Salto com vara: Dmitri Markow (AUS) 6,05 m Salto distância: Iván Pedroso (CUB) 8,40 m Salto Triplo: Jonathan Edwards (ING) 17,92 m Lançamento de peso: John Godina (EUA) 21,87 m Lançamento de disco: Lars Riedel (ALE) 69,72 m Lançamento martelo: Szymon Ziolkowski (POL) 83,38 m Lançamento dardo: Jan Zelezny (Rep.Checa) 92,80 m Decatlo: Tomas Dvorak (Rep.Checa) 8.902 pontos PROVAS FEMININAS 100 metros: Shanna Pintusewitsch (UCR) 10,82 segundos 200 m: Marion Jones (EUA) 20,39 segundos. 400 m: Amy Thiam Mbacke (SEN) 49,86 segundos. 800 m: Maria Mutola (MOC) 1:57,17 minutos 1.500 m: Gabriela Szabo (ROM) 4:00,57 min. 5.000 m: Olga Yegorova (RUS) 15:03,39 min. 10.000 m: Derartu Tulu (ETI) 31:48,81 min. 100 m barreiras: Anjanetta Kirkland (EUA) 12,42 seg. 400 m barreiras: Nezha Bidouane (MAR) 53,34 seg. 4x100 m: Estados Unidos 41,71 seg. 4x400 m: Jamaica 3:20,65 min. 20 km marcha: Olimpiada Ivanova (RUS) 1:27:48 horas Maratona: Lidia Simon (ROM) 2:26:01 horas Salto em altura: Hestrie Cloete (África do Sul) 2,00 metros Salto com vara: Stacy Dragila (EUA) 4,75 m Salto distância: Fiona May (ITA) 7,02 m Salto Triplo : Tatiana Lebedeva (RUS) 15,25 m Lançamento de peso: Janina Koroltschik (Bielo-Rússia) 20,61 m Lançamento de disco: Natalia Sadova (RUS) 68,57 m Lançamento de martelo: Yipsi Moreno (CUB) 70,65 m Lançamento de dardo: Osleidys Menéndez (CUB) 69,53 m Heptatlo: Yelena Prochorova (RUS) 6.694 pontos.