Eurocopa, Brasileirão e Wimbledon são destaques na programação de domingo

O domingo neste dia 10 de julho garante ao telespectador uma vasta gama de opções nos canais esportivos. Logo cedo, às 8 horas, o Brasil encara os EUA na decisão do Grand Prix no vôlei feminino, seguido pela etapa da Inglaterra na Fórmula 1 uma hora depois. O Brasileirão começa logo às 11 horas, com um jogão entre Flamengo e Atlético-MG, no Mané Garrincha. Pouco depois, Andy Murray e Milos Raonic decidem o Grand Slam de Wimbledon, e às 16 horas teremos a grande final da Eurocopa, entre Portugal e França.

Confira a programação esportiva deste domingo:

5 horas - Grand Prix Feminino de Vôlei: disputa do terceiro lugar; SporTV

8 horas - Grand Prix Feminino de Vôlei: final; SporTV

8h30 - Campeonato Chinês de Futebol: Hebei x Guangzhou; BandSports

9 horas - Fórmula 1: GP da Inglaterra; Globo

9 horas - Desafio Internacional de Tênis de Mesa; SporTV 2

9h30 - Ciclismo: Volta da França; ESPN+

10 horas - Tênis: final masculina de Wimbledon (Andy Murray x Milos Raonic); ESPN Internacional e SporTV 3

11 horas - Brasileirão: Grêmio x Figueirense; pay-per-view

11 horas - Brasileirão: Flamengo x Atlético-MG; pay-per-view

11 horas - Série C do Brasileiro: Tombense x Botafogo-SP; EI MAXX

11 horas - Taça BH de Futebol Sub-17: Flamengo x São Paulo; SporTV

16 horas - Final da Eurocopa: França x Portugal; Globo, Band e SporTV

16 horas - Brasileirão: São Paulo x América-MG; pay-per-view

16 horas - Brasileirão: Santa Cruz x Internacional; pay-per-view

16 horas - Golfe: US Women's Open; ESPN+

16h30 - Série D do Brasileiro: Caxias x Maringá; Esporte Interativo e EI MAXX 2

17 horas - Circuito Mundial de Vôlei de Praia: disputa do 3º lugar do Major Series de Gstaad; SporTV 3

18 horas - Circuito Mundial de Vôlei de Praia: final do Major Series de Gstaad; SporTV 3

18h15 - Fórmula Indy: etapa de Iowa; BandSports

18h30 - Série C do Brasileiro: Remo x Fortaleza; EI MAXX

18h30 - Série D do Brasileiro: Guarani de Juazeiro x CSA; Esporte Interativo e EI MAXX 2

19 horas - Major League Soccer: New York Red Bulls x Portland Timbers; ESPN Internacional

19h30 - Brasileirão: Vitória x Fluminense; SporTV

21 horas - Major League Soccer: Sporting Kansas City x New York City; SporTV 2

21 horas - Beisebol (MLB): San Francisco Giants x Arizona Diamondbacks; ESPN Internacional