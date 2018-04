Eurocopa de 2020 vai ser em 13 países A Uefa anunciou ontem que a fase final da Eurocopa de 2020 será disputada em 13 cidades (no máximo uma por país) espalhadas pelo continente - a de 2016, na França, será a última em um país-sede. A ideia da entidade é reduzir os gastos (estava ficando muito caro para um país bancar o evento) e oferecer a países de menos tradição futebolística a chance de receber jogos do torneio - poderá haver dois estádios com capacidade para apenas 30 mil pessoas.