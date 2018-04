Europa adota ''''Tolerância Zero''''

Os 25 membros da Associação das Ligas Profissionais Européias assinam hoje um compromisso contra a violência, quatro dias após os incidentes registrados na Itália porque um torcedor da Lazio foi morto a tiros por um policial. Chamado ''''Tolerância Zero para a Violência no Futebol Profissional'''', o documento será assinado, em Madri, na sede da Federação Espanhola. O documento certificará o ''''compromisso'''' do futebol europeu ''''contra a violência'''' para preservar os valores fundamentais e a integridade do esporte, segundo decisão das próprias ligas durante a reunião de setembro, em Lisboa, onde foram adotadas dez medidas para erradicar este problema e garantir a segurança dos estádios. Entre as medidas estão maior prudência por parte dos dirigentes em suas declarações; melhora no sistema de emissão de entradas e no acesso e permanência dos torcedores nos estádios; e aumento da colaboração dos clubes com as forças de segurança e no contato com as torcidas organizadas. Ontem, mais 20 torcedores foram presos em Roma, Milão, Bérgamo e Taranto por causa dos atos de guerra civil registrados em vários pontos da Itália. Giuliano Amato, Ministro do Interior, disse que a violência do domingo à noite foi produto de ''''raiva cega e criminosa'''' contra a polícia. ''''Parte da torcida esperava a oportunidade para reagir após a morte de Filippo Raciti (policial morto em 2 de fevereiro em confrontos no jogo entre Catania e Palermo). Encontraram uma razão para a vingança, afirmou Amato, que comentou a morte do torcedor Gabriele Sandri. ''''Não conheço ainda a verdade. Ela será descoberta pelo juiz'''', alegou. ''''Trabalhamos na reconstituição hoje (ontem) pela manhã.'''' Fabio Cannavaro, capitão da seleção italiana e jogador do Real Madrid, afirmou ter sorte por jogar fora da Itália. ''''Temos dado muita atenção a pessoas que não têm verdadeiro prazer de torcer por seus clubes'''', afirmou. Já o presidente da Uefa, Michel Platini, tem como sugestão para diminuir a violência nos estádios que cada adulto seja acompanhado por uma criança. ''''É preciso contar até dez antes de dar a voz às mãos.'''' Inter x Lazio e Roma x Cagliari, que foram adiados no domingo, serão disputados em 5 de dezembro. Atalanta x Milan, suspenso aos 7 minutos de jogo, deve ter o time milanês declarado vencedor, por 3 a 0, como ocorreu no duelo da 3ª Divisão entre Taranto x Massese. METAS DO COMPROMISSO Prudência - por parte dos dirigentes dos clubes nas entrevistas. Melhora - na emissão de entradas, nos locais de acesso e na permanência dos torcedores nos estádios. Colaboração - dos clubes com as forças de segurança e no contato com as torcidas organizadas.