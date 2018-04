Europa: sonho de cavaleiros iniciantes Futebol e hipismo parecem, em princípio, dois esportes sem nada em comum. Mas basta rápida conversa com qualquer cavaleiro das categorias de base para ver que o sonho é o mesmo do boleiro iniciante: competir na Europa, ser bem-sucedido e chegar ao topo no esporte. No caso dos jogadores, disputar uma Copa do Mundo. No dos ginetes, uma Olimpíada. E jovens nomes do hipismo, como Thaís Marques, de 15 anos, Pedro Junqueira Muylaert, de 17, Vítor Maciel, de 18 anos, e Maíra Pinheiro, de 14, não fogem à regra. Mas eles sabem que viver do esporte é um privilégio de poucos. Para atuar na Europa, vão ter de tirar dinheiro do bolso. Não existem clubes dispostos a pagar salários milionários por seus serviços, como no futebol. Apesar da pouca idade, Maíra leva o hipismo a sério. Durante as provas do 69º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, ela compete ao lado de cavaleiros experientes como Vítor Alves Teixeira. O sonho é crescer no esporte e disputar uma Olimpíada, como Rodrigo Pessoa, medalha de prata no concurso individual de saltos em Atenas. "É o grande objetivo de minha vida", diz, com brilho nos olhos. Mas observa os excelentes cavaleiros que competem ao seu lado, e tiveram poucas chances como o próprio Vítor, a quem admira, e reconhece que é difícil. A amazona vai bem. Maíra foi campeã mundial Children este ano em Brasília. No ano passado, conseguiu ir para a Alemanha, um dos grandes centros hípicos mundiais, para participar do German Friendships. Este ano não tinha dinheiro para participar do concurso, mas seu desempenho por lá agradou tanto que a empresária alemã Fraya Rethmeier bancou sua viagem. Mas Maíra é realista. Sabe que sua família não pode sustentá-la no exterior. "A idéia é aproveitar que estou estudando em escola de língua alemã, conseguir bolsa de estudos na Alemanha e tentar conciliar os estudos com o hipismo." O caso de Thaís Marques é ainda mais complicado. Campeã brasileira juvenil, mora em Ponta Grossa (PR) e, por estar longe dos locais dos principais concursos, tem custos extras de viagem. Por enquanto, conta com o "paitrocínio", mas o futuro é incerto. Ser atleta e disputar Olimpíada é sonho, mas sabe que poucos conseguem viver do esporte. "Também penso em fazer medicina e, se seguir esse rumo, não vai dar para conciliar. Daqui a dois anos terei de resolver." O caso é semelhante ao de Vítor Maciel Gonçalves. Este ano, o cavaleiro foi campeão brasileiro individual júnior e passou temporada na França. Voltou entusiasmado com o que aprendeu em pouco mais de mês e meio. "Estamos atrasados em relação a eles. A coisa é muito profissional." Mesmo assim, Vítor não sabe se faz investimento de risco no hipismo ou segue a carreira de advogado. "Estou experimentando um pouco de tudo para decidir o que fazer." Pedro Muylaert já decidiu. Campeão sul-americano mirim em 1999, vai para a Europa lutar por espaço. Admite que vai ser difícil - pertence a família de cavaleiros que conhecem as dificuldades da profissão. "Os bons cavalos e os melhores cavaleiros estão lá. E os 4 brasileiros que estiveram em Atenas moram na Europa", afirma. Muylaert vai para a Bélgica. "Vou ficar em um manège perto de onde fica o do Neco (Nelson Pessoa, pai de Rodrigo Pessoa)", contou. A vida, a partir daí, será de muitos obstáculos. "No começo a gente só pega cavalo ruim. Aí você tem de trabalhar e ralar até ganhar." A esperança é chamar a atenção de proprietários importantes e conseguir cavalos melhores. Com isso, o sonho olímpico fica mais próximo.