Europeu de natação tem quebra de 2 recordes mundiais

Verrastzo quebrou o próprio recorde mundial ao vencer a final dos 200 metros medley com o tempo de 2mi04s64. A marca anterior havia sido registrada no mês passado, em Moscou, com o tempo de 2min06s01.

Já o revezamento russo, formado por Stanislav Donets, Stanislav Lakhtyukhov, Evgeny Korotyshkin e Evgeny Lagunov, nadou os 4x50 metros medley em 1min32s08. A marca anterior era dos italianos Mirco Di Tora, Alessandro Terrin, Marco Belotti e Filippo Magnini, com o tempo de 1min32s91, registrado em 2008.

O evento em Istambul é um dos últimos antes do completo banimento dos maiôs de poliuretano e neoprene, que ajudam no desempenho dos nadadores e facilitaram a quebra de dezenas de recordes mundiais.