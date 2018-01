Evander Holyfield volta aos ringues com vitória por nocaute O veterano boxeador americano Evander Holyfield, de 43 anos, fora dos ringues desde junho de 2004, venceu seu compatriota Jeremy Bates, sexta-feira, em Dallas, por nocaute técnico no segundo assalto. O ex-campeão mundial dos pesados, derrotado nas suas últimas três lutas, foi ovacionado por cerca de 8 mil pessoas no American Airlines. Ele disse que se aposenta em 2008.