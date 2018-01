Evandro Portela vence a Volta de SC O ciclista paranaense Evandro Portela manteve a vantagem sobre o catarinense Márcio May e conquistou neste sábado o título de campeão da XVI Volta Internacional de Santa Catarina, ao chegar em quito lugar na nona e última etapa da competição. O vencedor do circuito de hoje foi o paulista Jean Carlo Coloca. ?A vitória foi fruto de um trabalho de longo prazo. Desde janeiro estamos treinando com o objetivo de ir bem na Volta BR?, lembrou o atleta, que ganhou um prêmio de R$ 4 mil.