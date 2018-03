Evento reúne 1.400 velejadores em Ilhabela A 30ª Semana Internacional de Ilhabela começa neste sábado cheia de destaques do iatismo brasileiro. A competição será aberta com a regata Eldorado-Alcatrazes, que terá a largada dada pelo governador Geraldo Alckmin. Ele estará no rebocador da Marinha, o Cisne Branco, às 10h30. O mais importante evento da vela na América Latina serve de preparação para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, mês que vem. O maior destaque fica para o hexacampeão mundial da classe Laser Robert Scheidt, além de Alan Adler (campeão mundial de Star em 89), Maurício Santa Cruz e Daniel Santiago. Eles estão entre os 1.400 velejadores que participam nos 170 barcos inscritos até a manhã desta sexta-feira. Scheidt competirá como timoneiro do barco baiano Odoyá, a partir da próxima quarta-feira, pois está treinando para o Pan. ?Será um prazer voltar a disputar da Semana de Vela de Ilhabela. Esta será a minha quinta participação e espero conseguir o bicampeonato da classe 40.7?, diz. ?Além disso, quero manter esse elo com a tripulação e continuar aprendendo bastante.? Os patrocinadores da Semana de Ilhabelha são Mitsubishi Motors e Agfa. O co-patrocínio é da Semp toshiba.