Ex-bóia-fria é destaque em olimpíada A ex-bóia-fria Maria Zeferina Rodrigues Baldaia, fundista de Sertãozinho que venceu o Troféu Cidade de São Paulo em 25 de janeiro e foi a 16ª colocada na Maratona de Paris no último dia 8, volta a ser atração, agora em sua casa. Depois de iniciar sua projeção internacional, neste sábado ela participa da solenidade de abertura da 25a edição da Olimpíada Verde e Branco, realizada anualmente pela Companhia Energética Santa Elisa, usina que a patrocina desde dezembro. Zeferina saiu dos canaviais para as provas de atletismo e tornou-se um exemplo em Sertãozinho. A competição da usina reúne cerca de 800 pessoas, entre funcionários e dependentes da empresa, aposentados e prestadores de serviços, de várias gerações, divididos em duas equipes (Verde e Branco). Zeferina continua treinando nas imediações da usina, agora com acompanhamento técnico, médico, psicológico e nutricional.