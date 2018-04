Ex-boxeador Joe Frazier morre aos 67 anos

WASHINGTON - Joe Frazier, o implacável punho de ferro que se tornou campeão mundial dos pesos pesados e conquistou a fama com três batalhas épicas contra Muhammad Ali, morreu na segunda-feira aos 67 anos.

"Smokin'Joe" Frazier, como era conhecido, foi o primeiro boxeador a derrotar Ali, e morreu na Filadélfia um mês depois de receber o diagnóstico de câncer no fígado. Leslie Wolff, agente pessoal de Frazier, confirmou sua morte.

Frazier ganhou a medalha de ouro dos pesos pesados para os Estados Unidos nas Olimpíadas de 1964, em Tóquio, e manteve o título de campeão mundial entre 1970 e 1973.

Ele está ligado eternamente a Ali graças à sua trilogia de lutas nos anos 1970, que estão entre as mais famosas na história do esporte. Frazier venceu a primeira luta e Ali, as outras duas.

Apesar de os dois lutadores serem negros americanos e medalhistas olímpicos de ouro, suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Ali era um um tipo carismático que se autopromovia, enquanto Frazier era um homem orgulhoso e sério.

Frazier acumulou um recorde de 32 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Ele se aposentou depois de perder para George Foreman em 1976, e retornou ao esporte para uma luta em 1981 antes de encerrar a carreira definitivamente. Suas únicas derrotas foram para Ali e Foreman.