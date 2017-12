Ex-campeã de Roland Garros perde para jovem de 17 anos A russa Anastasia Myskina, cabeça-de-chave número 6 e campeã de Roland Garros em 2004, foi surpreendida nesta terça-feira ao ser derrotada por uma polonesa de apenas 17 anos, pela primeira rodada do WTA de Varsóvia, na Polônia. A desconhecida Agnieszka Radwanska ganhou por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 4/6 e 6/4 - e avançou às oitavas-de-final da competição, que distribui 600 mil dólares em prêmios. Em outros jogos do dia, a italiana Francesca Schiavone (cabeça-de-chave número 5) ganhou da finlandesa Emma Laine por fáceis 2 sets a 0 (6/0 e 6/1), a russa Elena Likhovtseva bateu a espanhola Anabel Medina por 2 a 1 (7/5, 4/6 e 6/1) e a búlgara Tsvetana Pironkova venceu a eslovena Katarina Srebotnik com um duplo 6/1. No Torneio de Estoril, em Portugal, a espanhola Lourdes Domínguez (terceira pré-classificada) derrotou a portuguesa Magail De Lattre por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2 - e avançou à segunda rodada. Outra cabeça-de-chave também se classificou. Sétima pré-classificada, a francesa Emilie Loit eliminou a portuguesa Frederica Piedade por 2 a 0 (6/1 e 6/2).