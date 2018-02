Ex-campeão mundial, Klitschko anuncia volta aos ringues Recuperado de uma lesão no joelho, o pugilista ucraniano Vitali Klitschko, ex-campeão dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), voltará aos ringues em abril. O atleta chegou a anunciar a sua aposentadoria há 15 meses, mas resolveu mudar de idéia para desafiar o russo de origem casaque Oleg Maskaev, atual campeão da entidade. "Estou pronto. Depois de minha grave lesão no joelho há mais de um ano, recuperei a energia, estou no máximo da minha forma física e estou pronto para voltar", disse o lutador ao jornal alemão Bild. Ele é irmão mais velho de Vladimir Klitschko, detentor do cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB) e da Organização Internacional de Boxe (OIB) dos pesos pesados. "Apresentei um pedido ao CMB para enfrentá-lo (Maskaev) no dia 21 de abril, em Moscou. Espero uma resposta. Posso treinar e lutar como antes, tenho fome de sucesso", comentou o ucraniano de 35 anos. No final de 2005, Vitali Klitschko deveria ter defendido o título mundial contra o norte-americano Hasim Rahman, mas a lesão no joelho impediu que o combate fosse realizado. Antes de passar pela operação no local, o boxeador europeu anunciou a aposentadoria, com um cartel de 35 vitórias e duas derrotas.