Ex-campeão vai treinar Mike Tyson O australiano Jeff Fenech é o novo treinador do peso pesado Mike Tyson. Fenech, de 40 anos, afirmou, em uma entrevista à TV australiana, que o ex-campeão mundial dos pesos pesados, após cinco dias de treinamento, pediu sua ajuda para voltar ao primeiro nível do boxe internacional. "Sou um grande amigo de Mike. Será um grande prazer colocar sua carreira em cima dos trilhos", disse o ex-campeão mundial dos galos (1985), supergalos (1986) e penas (1988), que encerrou a carreira em 1996. Em 12 anos, Fenech lutou 32 vezes. Venceu 28 (21 por nocaute), perdeu 3 e empatou uma vez. Fenech é o sétimo técnico de Tyson desde o início da carreira profissional. Os outros foram Kevin Rooney, Aaron, Snowell, Richie Giachetti, Jay Bright, Tommy Brooks e Freddie Roach. Fenech gostaria que Tyson fosse treinar na Austrália. Segundo ele, sair dos Estados Unidos o ajudaria a recompor a imagem público. "Seria o melhor para ele e para o boxe australiano. A Austrália poderia conhecer o verdadeiro Mike Tyson, que se trata de um cavalheiro." Fenech também disse que existe a possibilidade de Tyson lutar na Oceania. "Estamos fazendo vários contatos." Mas o mais certo é que o ex-Iron Man volta ao ringue em junho, posssivelmente em Washington. Tyson, que completa 39 anos dia 30 de junho, não luta desde 30 de julho, quando perdeu por nocaute, no quarto assalto, para o britânico Danny Williams, em Lousville. No combate, Tyson sofreu uma torção no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia.