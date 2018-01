Ex-campeões ajudam meninos carentes Esporte combina com dança e música. Foi o que provou o inglês Bobby Charlton nesta terça-feira, na Associação Meninos do Morumbi. Uma das maiores estrelas do futebol inglês de todos os tempos, esteve ao lado de Edwin Moses e Emerson Fittipaldi em São Paulo, representando a Fundação Laureus Sport for Good - que doará US$ 40 mil para projetos da entidade brasileira, que tem mais de três mil integrantes. Durante a apresentação do grupo de percussão da associação, Bobby Charlton dançou com as crianças e mostrou-se encantado com o ritmo brasileiro. "O que me motiva a viajar pela Laureus voluntariamente é ver o que essas crianças podem dar para o mundo. Quando cheguei ao Brasil pensei que só fossem bons no futebol, mas vi que são bons em muitas coisas, como o que vi aqui hoje", disse o inglês de 66 anos, que conquistou a Copa do Mundo de 1966. Empolgado, Charlton assinalou: "Se precisar, eu danço com qualquer um. Só não vou ficar para o Carnaval porque não sabia. Tenho de voltar para Londres na sexta-feira." A fundação inglesa tem 43 membros, todos atletas ou ex-atletas importantes, como Michael Jordan, Boris Becker, Michael Johnson e Pelé. Já ajuda 17 projetos ao redor do mundo. Emerson conheceu a Meninos do Morumbi conversando com Fábio Gurgel, que dá aulas na entidade e é campeão mundial de jiu-jítsu. "O Fábio me indicou a instituição e gostei muito do que vi. Estamos pensando em entrar com mais esportes aqui (a associação trabalha com futebol, capoeira e jiu-jítsu), como natação. Sabemos que o Brasil tem muitas crianças carentes e no futuro vamos ver se conseguimos ajudar mais delas", afirmou Emerson, que viajaria na noite desta terça-feira para a Argentina, em mais uma visita da Laureus. Flávio Pimenta, idealizador da Meninos do Morumbi, acredita que os esportes complementarem as outras atividades na entidade será imprescindível para o crescimento da instituição. "A música sozinha não daria conta de tantas crianças. Não somos um espaço que trabalha com coitadinhos, mas com campeões. E esses campeões que passaram por aqui certamente servirão de espelho para nossas crianças." Outros que estiveram na associação para dar uma força a Emerson foram os ex-pilotos Pedro Paulo Diniz e André Ribeiro. "O Grupo Pão de Açúcar ajuda a Meninos do Morumbi desde 1997. Estou muito satisfeito e acho que o apoio da Laureus será importantíssimo para eles", disse Pedro Paulo. André emendou: "Nós, atletas, podemos ajudar de muitas maneiras. Quando emprestamos nossa imagem para um projeto deste é como se déssemos um aval a ele. Conheci a instituição através do Pedro Paulo. Moro aqui perto. O que os brasileiros mais precisam é de oportunidades", emendou André. Edwin Moses, que é o presidente da Laureus, explicou: "Nós nos vemos como facilitadores e representantes do ideal do esporte, que tem o poder de mudar o mundo. Quando o Emerson me falou deste projeto no Brasil, não conseguia entender direito. Agora entendo e vou levar esta mensagem para a Europa. O que mais admirei foi a capacidade do Flávio de perseguir seus sonhos."