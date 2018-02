Ex-campeões prometem a luta do ano Os ex-campeões mundiais Eric Morales, do México, e Manny Pacquiao, das Filipinas, ambos de 28 anos, se enfrentam, amanhã, em Las Vegas. O duelo promete ser disputado em ritmo alucinante desde o início. Os estilos são semelhantes com muita velocidade, várias seqüências de golpes e muita resistência. A luta valerá o cinturão internacional dos superpenas do CMB.