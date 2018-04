Ex-ciclista dinamarquês admite ter se dopado entre 95 e 97

O ex-ciclista dinamarquês Bo Hamburger, vice-campeão do mundo em estrada, admitiu num livro publicado hoje ter consumido eritropoietina, a chamada EPO, entre 1995 e 1997, e que esta prática é regular no esporte. Na publicação, que leva o nome de "O prêmio maior, as confissões de um ciclista", Hamburger revelou que naquela época não havia alternativa. "O doping era parte do ciclismo em meados dos anos 90, e as vitórias desde então foram criadas a partir da igualdade de condições entre todos. Minha alternativa seria a aposentadoria", disse Hamburger, que deixou as competições ano passado. Durante sua carreira, pela qual defendeu nove equipes diferentes em 16 anos, ele apresentou irregularidades no sangue algumas vezes, e chegou a dar positivo por EPO em abril de 2001 - ele acabou absolvido depois pelo Tribunal de Arbitragem Esportiva (TAS) por ter dado resultados diferentes na contraprova. Nos últimos meses, diversos ex-ciclistas dinamarqueses como Jesper Skibby, Brian Holm e Bjarne Riis (vencedor do Tour de France em 1996) confessaram ter se dopado.