Ex-ciclista holandês que admitiu doping é suspenso por 2 anos do esporte

Aposentado, Boogerd atuou na temporada passada como dirigente de uma equipe de segunda divisão do ciclismo holandês, chamada de Roompot Oranje, mas agora está proibido de sequer trabalhar nos bastidores da modalidade. O ex-ciclista admitiu, em uma entrevista para a TV realizada em 2013, que usou EPO (a substância proibida eritropoetina) e transfusões de sangue quando competiu pela equipe Rabobank.

Ao longo de sua carreira, ele venceu a Amstel Gold Race em 1999 e subiu diversas vezes ao pódio em eventos de primeira linha na Holanda. Boogerd também já ganhou duas etapas da Volta da França, a mais importante prova do ciclismo mundial, tendo sido o quinto colocado no geral na edição de 1998 da tradicional competição, vencida pelo italiano Marco Pantani, morto em 2004, anos após ter sua carreira manchada também por envolvimento com uso de doping.