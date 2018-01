Ex-companheiro de Armstrong, americano é pego em exame antidoping

O exame da primeira amostra apontou a presença de testosterona sintética no organismo do ciclista, que nega as acusações. "Eu nunca tomei nada disso, especialmente depois de tudo que eu passei nos últimos anos. Isso não faz nenhum sentido. Sinto-me atingido, frustrado e bravo com isso. Eu não entendo como ou por que isso aconteceu e eu ainda não posso acreditar que isso seja possível", disse Danielson, pelo Twitter.

Aos 36 anos, o veterano já não disputa mais as Grandes Voltas, ainda que faça parte de uma das equipes mais poderosas do mundo, a Cannondale Garmin. Quando mais jovem, chegou a ser apontado como um candidato a título de expressão, mas nunca conseguiu passar de um oitavo lugar na Volta da França.