Ex-goleiro do Corinthians na década de 80, Solitinho morre aos 56 anos

Solitinho, com 56 anos, era irmão do também ex-goleiro Solito, de quem foi reserva na conquista do título do Campeonato Paulista de 1982, o primeiro estadual da Democracia Corintiana.

O ex-goleiro disputou 34 partidas com a camisa do Corinthians, onde foi titular em 1980 e 1981. Revelado nas categorias de base do clube, também defendeu Santo André, XV de Piracicaba e Internacional (de Limeira). Após se aposentar como jogador, Solitinho virou preparador de goleiros da base corintiana e, em 2005, foi alçado ao time profissional, participando da campanha do título brasileiro daquele ano.

O último clube no qual Solitinho trabalhou foi o Audax, de Osasco (SP). Já doente, ele era coordenador técnico de preparação de goleiros da equipe vice-campeã paulista deste ano.