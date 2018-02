Ex-guitarrista esloveno quer atravessar o Rio Amazonas Com quatro recordes no Guinness Book, o ex-guitarrista e nadador esloveno Martin Strel revelou que gostaria de registrar uma nova marca em sua carreira. Ele está disposto a se tornar o primeiro homem a atravessar o Rio Amazonas, que tem 5.825 Km de extensão, em apenas 70 dias. A previsão é de que Strel, que tem 53 anos, chegue nos próximos dias à selva peruana, local do nascimento do Amazonas, para iniciar os últimos preparativos. A largada acontecerá no dia 1.º de fevereiro. A expectativa é de que ele conclua o percurso e chegue a Belém, no Estado do Pará, no dia 11 de abril. Com essa "façanha", o nadador pretende apoiar os ativistas que lutam pela preservação da selva amazônica. "Nado pela paz", contou. "Gostaria que a vegetação fosse preservada e a vida animal respeitada. Para cumprir o meu objetivo, não basta apenas nadar no rio, é preciso vencer a sua correnteza." Em 2000, Strel atravessou o Danúbio (3.004 Km), o segundo rio mais longo da Europa. Dois anos depois foi a vez do Mississippi (3.797 km), nos Estados Unidos. O terceiro recorde foi obtido em 2003, ao cruzar o Rio Paraná (1.930 km), na Argentina. Já em 2004, foi a vez de desbravar as águas do Yangzé (4.003 km), na China.